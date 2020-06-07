كثيراً من الناس لايعرفون أن الفنان المصري “أمير كرارة” متزوج من شقيقة الفنان حالياً ولاعب كرة القدم سابقاً “أحمد صلاح حسنى” ،حيث حلّ الأخير ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم”، المُذاع عبر فضائية “CBC”،وكشف عن علاقته بالفنان أمير كرارة، فقال: “أمير أخويا الصغير، وأعرفه قبل زواجه من شقيقتي، كرارة حد خلوق وراجل بجد، وحسيت أنه بيحبها ووافقت على زواجهما، تحس إننا قرايب مش نسايب”.

كما نشر كرارة قبل فترة عبر صفحته الرسمية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع شقيق زوجته الفنان، وعلّق عليها قائلاً: “كل سنة وانت طيب يا سونى أخويا حبيبي ربنا يكرمك و ان شاء الله السنة الجاية تدغدغ الكوكب”.

يُذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني قد نفي منذ عدة أيام، شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بإصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد؛ وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”: “أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!”.