أمير كرارة مع زوجته على البحر ويعلق: أنا ومراتى مش واخدين بالنا

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له بصحبة زوجته، على شاطئ البحر، من إجازته الحالية والتى يقضيها بالساحل الشمالى، بعد موسم ناجح له بمسلسل “كلبش 2″، وفيلم “حرب كرموز”.

وعلق أمير على الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام” قائلا :” أنا ومراتى مش واخدين بالنا”.



كما نشر صورة أخرى له مع الفنان مصطفى خاطر، مصحوب بتعليق :”أحلى خاطر ده ولا إيه”.

وكان أمير كرارة قد شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “كلبش 2” بطولة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى