أمير كرارة يثير الجدل بصورته في حمام السباحة

أثار الممثل المصري أمير كرارة الجدل بصورة جديدة له، من إجازته الصيفية.

ونشر كرارة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له في حمام السباحة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



يُذكر أن كرارة إختار فيلم “بطل روما”، ليكون محطته السينمائية المقبلة، من تأليف محمود البزاوي وإخراج بيتر ميمي، وينتمي لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجياً وديكورات ومواقع تصوير مختلفة، وسيتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى إعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلاً عن قوة القصة التي تتميز بتمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.