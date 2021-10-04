يحل الفنان المغربي سعد لمجرد ضيفا على الفنان المصري أمير كرارة في الحلقة القادمة من برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “اون” يومي الاربعاء والخميس.

ويتحدث “لمجرد” عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، فضلا عن علاقته بالزملاء فى الوسط الغنائى، والمواقف التى جمعته بهم فى كواليس الأعمال الفنية المختلفة، كما يتحدث عن المواقف الطريفة التى حدثت معه بعد الأزمات التي تعرض لها.

وقد عرضت قناة “اون” برومو الحلقة حيث ظهر أمير كرارة وهو يسأل لمجرد انت لسه ما عندكش اولاد؟” ليرد عليه ضاحكا “انا لسه ما عنديش امهم”.

فيما ظهر لمجرد في مشهد اخر وهو يتحدث عن معاناته قبل الشهرة حيث قال “اخوكم سعد كثير نام في الشارع وجعت كثير وما كانش عندي فلوسك كثير”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية “انتي حياتي” التي طرحها على موقع “يوتيوب” ويتعاون فيها مع فريق كاليما.