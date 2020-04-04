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أمير كرارة يسأل متابعيه: أنا مين؟.. هل تستطيع التعرف عليه؟

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حاول الفنان المصري امير كرارة تسلية متابعيه بأسلوب جديد وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر امير كرارة صورة جماعية له مع أصدقائه في مرحلة الطفولة، وعلّق كاتبا: “أنا مين.. الصف-1-2-3 رقم كام من اليمين.. أهو نتسلى”.

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انا مين ———- الصف-1-2-3———رقم كام من اليمين اهو نتسلي

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وقد تفاعل مع صورة امير كرارة عدد كبير من المتابعين والفنانين ولكن جاءت الاجابات مختلفة, فهل تستطيع التعرف عليه؟

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