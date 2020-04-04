أمير كرارة يسأل متابعيه: أنا مين؟.. هل تستطيع التعرف عليه؟

حاول الفنان المصري امير كرارة تسلية متابعيه بأسلوب جديد وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر امير كرارة صورة جماعية له مع أصدقائه في مرحلة الطفولة، وعلّق كاتبا: “أنا مين.. الصف-1-2-3 رقم كام من اليمين.. أهو نتسلى”.

وقد تفاعل مع صورة امير كرارة عدد كبير من المتابعين والفنانين ولكن جاءت الاجابات مختلفة, فهل تستطيع التعرف عليه؟