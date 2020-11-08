حل الفنان ” أمير كرارة ” ضيفا مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامجها السيرة المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة تحدث أمير كرارة عن قراره باعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبحث عن مهنة جديدة منذ 6 سنوات وذلك بسبب شعوره بالإحباط واليأس بعد فشل مسلسله ” الطبال ” .

وأشار أمير كرارة إلى إنه لا يحب هذا المسلسل نهائيا ويرغب في محوه من مسيرته ب ” قنبلة ” على حد قوله .. وأكد على أن المسلسل كان يضم عددا من نقاط الضعف التي تسببت في عدم نجاحه بالإضافة إلى سوء اختياره وتكرار الشخصية والنمط الذي يقدمه .

وتابع أنه تراجع عن قرار اعتزال الفن بعد تلقيه عرض من منتج مسلسل ” كلبش ” الذي أقنعه بالتراجع عن قراره وخوض تلك التجربة وبالفعل قدم المسلسل لتتغير مسيرته الفنية بعدها .