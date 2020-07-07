نشرت الفنانة ” أمينة ” صورة لشقيقتها التي وافتها المنية العام الماضي في ذكرى رحيلها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت أمينة في تعليقها على الصورة بكلمات مؤثرة معبرة عن اشتياقها لشقيقتها قائلة : ” ياه يا أختى سنة .. سنة عدت كأنها يوم وكأنى لسه بسمع وبيجيلى خبر إنك اتوفيتى زى مكالمة بابا لما اتوفى ومكالمة ماما لما اتوفت ” .

وتابعت : ” كل الصدمات دى باخدها عن طريق التليفون وابدأ رحلة سفرى من مصر إلى إسكندرية وأنا قلبي بيوجعنى أوي وخايفة من المواجهة .. مواجهة حد مش هيتحرك ويحضنى ويدفينى ويشيل من عليا .. مواجهة حد هيبقى نايم بس أدامى واصحيه مابيصحاش مبيقومش .. يا وجع قلبي عليكم ” .

وأضافت : ” ٧/٧ ذكرى وفاتك يا زوزا أنا تعبانة أوى يا عزة بجد تعبانة وإنتى كنتى بتهونى عليا كتير حتى لو بالكلام كل يوم بدعيلكم وبدعيلك أوى كل يوم لازم أبص على رقمك اللى لحد دلوقتى متسجل عندى لدرجة إنى بتصل بيه وعارفة ومتأكده إنك مش هتردى ” .

واستكملت أمينة حديثها : ” إحساس بجد بيحرق قلبي أنا متأكدة إنك فى مكان أفضل ومرضك وصبرك على المرض بالضحكة اللى كانت مبتفارقش وشك رغم ألمك شفيع ليكى عند ربنا سبحانه وتعالى .. الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أطيب قلب كان فى الدنيا ” .