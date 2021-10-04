أثارت الممثلة المغربية المقيمة في السعودية، أمينة العلي، الجدل بحديثها عن تضاريس جسدها قائلة ان منطقة الصدر عندها كبيرة، حسب تعبيرها.

وظهرت أمينة العلي، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن فلاتر تطبيق “سناب شات” وانها تظهر الجسم اضخم مما هو عليه في الحقيقة.

وقالت امينة العلي ان كل من يلتقيها يتفاجىء ويقول لها: “جسمك صغير” وتابعت “اعترف انه عندي منطقة الصدر كبيرة لا حياء في الطب والعلم والدين”.

وقد تعرضت أمينة العلي لانتقادات بسبب كلامها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “لا حياء في الهبد” و “ماشاءالله ع اساس تعطينا درس بالدين عشان كذا تقولين لا حياء بالدين” و “”ولله مافيه جنس الحياء !!”.

يذكر أن أمينة العلي من مواليد مدينة جدة في السعودية، يوم 27 يناير 1990، وبدأت مشوارها الفني عام 2010، بتوقيع عقد مع شركة ”الصدف للإنتاج الفني“ ولكن فسخت العقد بعد فترة، وبدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة في مسلسل ”لعبة المرأة رجل“، ثم شاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية، ولها مشاركات عدة بالأعمال المسرحية.