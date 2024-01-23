حرصت النجمة أمينة خليل على حضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، خاصة أنها مرشحة لجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم “وش في وش“.

إطلالة أمينة خليل في Joy Awards

واختارت أمينة خليل فستانا باللون الأخضر من خامة ملساء محفورة بالورود من تصميم Givenchy، ومكشوف الظهر وحول الفتحة مطرز بلآلئ بيضاء، ويصل سعره إلى 6990 يورو، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري.

ونسقت أمينة خليل المجوهرات الماسية في خواتم وسوار عريض في يدها، وأضافت وردة بيضاء عند رقبة الفستان، ولململت شعرها للخلف في كحكة.

آخر أعمال أمينة خليل السينمائية

يذكر أن شارك في بطولة فيلم “وش في وش” بجانب أمينة خليل، كل من محمد ممدوح وأنوشكا، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، أسماء جلال وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

من ناحية أخرى، شاركت أمينة خليل في فيلم “شماريخ” مع آسر ياسين وخالد الصاوي وآدم الشرقاوي وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وعرض مؤخرا، لمعتز التوني فيلم “ابن الحاج احمد”، بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن قبل شهر عن بدء التصويت على اختيار النجوم والأعمال المرشحة للفوز بجوائز “Joy Awards” في نسختها للعام الحالي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 المقامة تحت شعار Big Time.

وانطلق حفل Joy Awards النسخة الرابعة، مساء السبت، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة مشاهير الوطن العربي والعالم.

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