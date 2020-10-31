انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” أمينة خليل ” يوثق تعرضها لموقف محرج على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة الذي أثيم يوم أمس الجمعة .

وذلك بسبب طول فستانها حيث ظهرت أمينة خليل في مقطع الفيديو بفستان أصفر اللون وهي تقف على السجادة الحمراء لالتقاط الصور ولكن بسبب طول الفستان أخذت وقتا طويلا لتعديله وتنسيقه والذي كاد أن يتسبب في تعثرها .

وحاولت أمينة خليل أن تتعامل مع الموقف بهدوء وتوازن حتى لا تسقط على الأرض وترتيب الفستان لتتمكن من الوقوف والتصوير .. فيما كان المصورون يقولون ” حد يساعدها يا جماعة ” .