احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل، مساء امس الأربعاء بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، وهو من خارج الوسط الفني ويعمل في مجال البناء ،

وظهرت أمينة خليل، بصور تم نشرها من الحفل، بفستان أبيض قصير والفرحة تملأ وجهها وبيدها خاتم الخطوبة وحبيبها بجانبها.

واقتصر الحفل على أفراد العائلتين بحضور عدد من نجوم الفن الفنانين عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى. مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل،

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل ” ليه لأ” والذي شاركت فيه الى جانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎