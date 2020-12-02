أجرت الفنانة ” أمينة خليل ” لقاءا مع قناة ” dmc ” على هامش حضورها فعاليات إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 الذي انطلق منذ قليل بدار الأوبرا المصرية .

والتي كشفت من خلاله عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عن عقد قرآنها وزفافها يوم الأربعاء المقبل في أحد الفنادق في الجونة وأخبارا أخرى ذكرت أنه سيكون يوم الجمعة المقبلة .

فنفت أمينة خليل تلك الأخبار مؤكدة على أن حفل زفافها سيكون في عام 2021 وأنهم ينتظروا انتهاء أزمة فيروس كورونا لإقامة حفل الزفاف حيث يتمنوا أن يشاركهم أحبائهم وأصدقائهم به وقالت : ” مستنيين الكورونا تننتهي عشان نحتفل مع كل حبايبنا ” .

وعن سنة 2020 علقت أمينة خليل : ” شطارة 2020 إن مفيش توقعات والإيمان إن ربنا حاطك في كل المواقف لسبب .. والخطوبة أحلى حاجة حصلتلي في 2020 ” .