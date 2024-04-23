

تستعد الفنانة المصرية بدرية طلبة للاحتفال بزفاف ابنتها الصغرى، الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فيما شاركت جمهورها مجموعة صور من حفل الحناء.

بدرية طلبة “أم العروسة”

احتفلت «بدرية» بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية، وارتدت العروس الساري الهندي، في حضور أصدقائها.

بدرية طلبة وابنتها بالزى الهندى

بدرية طلبة وابنتها بالزى الهندى

فيلم الملكة

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها

مسلسل رمضان كريم 2

كما شاركت «بدرية» في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، من بطولة محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وأيضًا شاركت فى فيلم “عادل مش عادل”بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

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