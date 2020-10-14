

علق الفنان السوري ​جورج وسوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: “أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بإيدي، يلعن أبو الفقر”.



وأضاف وائل الإبراشي ممازحاً: “متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات” مضيفًا: “بييجي لي تليفونات كتير برد عليهم أقولهم ألو المرحوم معاكم”.

وعلق وسوف​ على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية: “أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي”.