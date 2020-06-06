تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” والتي كتب عليها ” أنا حامل مفيش مبروك ” .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين حول حقيقة هذا الأمر وانتظارهم تأكيد أو نفي ياسمين صبري لهذا الخبر خاصة وأن الصورة جاءت من مصدر غير موثوق عبر تطبيق ” تيك توك ” على الرغم من إنه يحمل إسمها .

فانقسم المتابعون في تعليقاتهم بين أن ياسمين صبري هي من نشرت تلك الصورة والبعض الآخر أكد بأنها ليست حقيقية وأن هذا الحساب غير رسمي ولا يخصها .

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كان قد عقد قرآنها على رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” في شهر إبريل الماضي في أجواء عائلية بسيطة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر المنزلي .