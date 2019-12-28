” أنا زهقت من السؤال ده ” .. شاهد رد داليا البحيري على سؤال أحد المذيعين

في لقاء تليفزيوني مع الفنانة ” داليا البحيري ” في برنامج ” mbc trending ” خلال حضورها فعاليات عرض الأزياء الخاص بمصمم الأزياء ” هاني البحيري ” كشفت داليا عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام .

حيث وجه لها المذيع سؤاله عن الشائعات التي أثيرت مؤخرا عن وضع عادل إمام الصحي وأحيانا عن وفاته .

لتجيب داليا البحيري قائلة : ” أنا زهقت من كتر ما بجاوب على السؤال ده اللي هو أخبار الزعيم إيه وصحته .. والله زي الفل وإحنا بنرد بإن إحنا بنشتغل وبنصور ” .

وأشارت أيضا إلى إنهم دائما ما يشاركون متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي صورا من كواليس التصوير .. وأضافت : ” بيبقى وسطنا وموده حلو وخلاص فاضل كام يوم ونخلص ” .

وعن أجواء العمل مع عادل إمام قالت داليا البحيري : ” الشغل مع الزعيم دايما مختلف والالتزام في كل حاجة والكاميرا تبدأ التصوير في ميعادها .. في رهبة في اللوكيشن ” .

يذكر أن داليا البحيري تشارك في مسلسل ” فلانتينو ” مع الفنان عادل إمام وكلا من الفنانين دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة ووفاء صادق ورانيا فريد شوقي .. والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .. ومن المقرر عرضه في رمضان 2020 .