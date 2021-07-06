شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها أجواء حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، برفقة الفنانة المصرية هالة صدقي، التي أصرت على أن لون شعر سميرة تغير فور الحصول على اللقاح، وظلت تداعبها طوال المقطع.

وعلقت سميرة سعيد، على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بالقول: أجواء التطعيم مع حبيبتى هالة صدقى لازم تكون مختلفة” ثم تابعت “شكرا لهيئة الصحة على الرعاية والاهتمام والتنظيم الامارات دائما رائدة”.

وبعد تلقيها اللقاح، قالت سميرة سعيد: “ايه ده بسرعة كده؟ انا عايزة كمان.. عايزة من كده شوية” أما هالة صدقي فمازحتها بالقول “في جرعة بعد سنة تاخديها بالمرة؟” ثم تابعت “ايه ده شعرك اصفر بعد الجرعة”.

وكانت سميرة سعيد قد تحدثت عن حرصها الزائد بمواجهة فيروس كورونا، وقالت في حوار مطول مع باسم كميل وسارة المنذر، على راديو إنرجي ٩٢.١، مزوداها شوية في الخوف والحرص من الكورونا، وكنت ابقى في المنزل، كان عندي اندهاش إن إزاي رغم التقدم العلمي مفيش علاج لفيروس، كورونا حاجة ورا الخيال.

وأضافت إن الجميع مر بمرحلة صعبة وهي أيضا خاصة أنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو.