تواصل مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو التي ترصد فيها تفاصيل حياتها اليومية مع بناتها وابنها.

وفي احدث هذه لمقاطع ظهرت هند القحطاني وهي تستعرض اناقتها مع ابنتيها خلال قيامهم بالتسوق حيث قامت بتصوير ملابسها من اعلى وعلقت قائلة “هنودة الرشيقة” ثم أردفت “انا مني رشيقة انا مربربة”.

وقد اثار المقطع موجة من الانتقادات للمشهورة السعودية بسبب طريقة تصويرها لنفسها حيث اتهمها كثيرون بأنها تستعرض جسدها بطريقة فاضحة.

وكانت هند القحطان يقد أثارت الجدل مؤخرا بعد ان استعرضت جمال بناتها وهن يسرن أمامها معبرة عن صدمتها بأنهن لم يعدن أطفال، لتتعرض القحطاني لانتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وبمجرد نشر هند القحطاني لمقطع الفيديو، تداوله عدد من مستخدمي منصات التواصل والصفحات المهتمة بالمشاهير لتتعرض الفاشنيستا السعودية لهجوم واسع واتهامات باستغلال أبنائها لتحقيق شهرة أوسع.

وظهرت بنات هند القحطاني وهن يسرن أمامها وتقوم الفاشنيستا السعودية بتصويرهم من الخلف، معبرة عن صدمتها بأن بناتها أصبحوا شابات ولم يعدن أطفال.

وقالت هند القحطاني في مقطع الفيديو مستعرضة بناتها: “بناتي حبيباتي كتاكيتي.. صرنا كبار! يا عمري ما شاء الله الله يحفظكن”.