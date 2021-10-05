وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عبرت خلالها عن شـــدة افتقـــادها لهما، وعـــدم قـــدرتها على تخطي هذا الموقف الصـــعب.

إيمي سمير غانم نشرت صورة لوالديها الراحـــلين، على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “كـ ـل لحظه بتمر عليا شايفاكـ ـوا قدام عيني و انتوا بتتألــــموا و انا و دنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. بس انا مش عارفه اكون تمام”.

وأضافت إيمي: “كل وقت بيعـــدي كنت فاكره هكون احسن .. بـس الحقيقه اني اوحــــش من الاول.. وكل حاجه عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله علي نعمه الصلاه و التسبيح و الدعاء اكيد”.

وطلبت من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده.. والحمدالله علي اي ابتـــلاء انا راضــيه”.

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وكان الفنان المصري حسن الرداد قد وجه مؤخرا رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

حسن الرداد نشر مجموعة من الصور جمعته بزوجته إيمي، على حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “مافـ ـيش أصــ ـعب من فقــ ـدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب والأم مرة واحدة أصـ ـعب صــ ـدمة ممكن الواحد يتعـ ــرض لها فى حياته”.

وأضاف حسن الرداد: “بس لازم يصـبرك عشــق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشـقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله و والدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محـ ــتاج يشــهد عليها كل الناس”.

ودعا لها بالصـ ــبر، بقوله: “إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجـــع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجـــعى لشغـــلك و جمهورك الكبير المحـــترم يا احلى زوجة و أجمـــد كوميديانة فى مصر كلها” . وطالب الجمهور أن يدعو لها بالصبر.

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يُذكر أن النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم يسيطر عليهما حالة حـ ـزن شـ ــديدة بعد وفاة والديهما سمير غانم ودلال عبدالعزيز، إلا أنه من الملاحظ أن كل منهما تتعامل مع أحــ ـزانها بشكل مختلف عن الأخرى.

حيث أن «إيمي» مازالت تغـ ــرق في أحـ ـزانها على والديها، حيث أنها دائما ما تنشر تدوينات تكشف عن حــزنها العميق، الذي لا تستطيع الخروج منه، كما أنها اخـتفت عن الأنظار منذ وفــ ـاة والديها، بعكس شقيقتها «دنيا»، التي تجاهد للخروج من أحـزانها، والعودة لحياتها الطبيعية وكان آخر ظهور لها خلال المهرجان القومي للمسرح المصري الذي شهد تكريم والديها.

وحزن إيمي ودنيا لم يبدأ برحيل دلال فقط بل بدأ منذ الـ20 من مايو 2021 برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلاً طويلاً من الحزن ومع رحيل سمير غانم كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

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