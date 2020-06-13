تداولت في الساعات الماضية، علي مختلف المنصّات الإعلامية أنباء تفيد بإنفصال الفنانة المصرية “إيمي سمير غانم” عن زوجها الفنان “حسن الرداد”، اللذان لم يمر علي زواجهما سوي ثلاثة سنوات وعدة أشهر قليلة، بل وأكدت بعض تلك الأنباء بطلاق الثنائي الذي اشتهرت علاقتهما بكثيراً من التفاهم والمحبة في الوسط الفني.

لتخرج على الفور، إيمي سمير غانم بتصريح سريع تكشف من خلاله حقيقة انفصالها عن حسن الرداد، قائلة: “إشاعة، ولا توجد أي مشاكل بيني وبين حسن والحمد لله الحياة بيننا مستقرة”، كما أعربت عن استيائها من مروجي تلك الشائعات والأخبار الزائفة التي ليس لها أساس من الصحة .

والجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد قد يخرج في وقت سابق يرد علي شائعات مماثلة والتى تفيد بإنفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم، ففي شهر يناير الماضي اضطر الفنان الشاب لنفي خبر طلاقهما وذلك عبر برنامج Mbc Trending، حيث تردد وقتها أن علاقتهما ليست على ما يرام وأنهما انفصالا في سرية تامة.