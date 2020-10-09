تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انباءا عن إلقاء السلطات الكويتية القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها بشأن مقطع فيديو “خادش” تم نشره عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

ونقل حساب “شبكة الكويت” عبر تطبيق “سناب شات” أن المباحث الجنائية ألقت القبض على هيا الشعيبي، بعد نشرها مقطعًا مخلًا بالآداب العامة في مواقع التواصل، وأحالتها للنيابة العامة.

وذكر متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنانة المقصودة هي هيا الشعيبي، مستندين على مقطع فيديو ظهرت فيه قبل ساعات، وتبرأت فيه من مقطع فيديو يحمل إيحاءات جنسية، ويُعد مخلًا بالآداب العامة تم نشره عبر حسابها في “سناب شات”، مؤكدة أنه تم تهكير حسابها.

النيابة العامة الكويتية تستدعي المدعوة فنانة الفلس هيا الشعيبي بس نشرها مقطع خادش للحياء في السناب شات … كما تداولت حسابات كويتية قرار النيابة العامة الكويتية في توقيفها … الله يمهل و لا يهمل اللهم لا شماته — صالح عبدالله الخنة (@alkhenn) October 8, 2020

وسبق مقطع هيا الشعيبي، الذي تبرأت فيه من الفيديو المسيء، طلبًا من جمهورها عبر خاصية الاستوري في “إنستغرام” بمساعدتها في استعادة حسابها.

وقالت هيا الشعيبي عبر مقطع فيديو بعد استرجاع الحساب:” وصلت المواصيل يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط، معلقة وهي تضحك:” وهش تبون؟”.

كانت هيا الشعيبي قد أعلنت قبل ذلك تهكير حسابها قبل نشر مقاطع تحمل إيحاءات جنسية، وعلقت: “مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله”.

فيما ردّت على الهجوم الذي تتعرض له بقولها: “مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني”.

وتابعت: “بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه”.