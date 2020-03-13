أنباء عن خطوبة ياسمين صبري وطليق هيفاء وهبي!

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بخطوبة الفنانة ياسمين صبري، لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة

انتشرت هذه الأنباء، بعدما نشر أبو هشيمة، عبر حسابه على انستغرام، صورة لم يظهر فيها سوى يده التي كانت تمسك بيد فتاة، كانت ترتدي خاتمًا وسوارًا مشابهًا لذلك الذي ارتدته صبري، في إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها على نفس الموقع.

يذكر أ، الخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، سعره لا يقل عن الـ200 ألف دولار، من Diam Jewellery لصاحبه السيد إبراهيم نصّور، بحسب بيان صادر عن دار المجوهرات.

يذكر أن أحمد أبوهشيمة كان متزوجا من الفنانة هيفاء وهبي وعاش معها لمدة ستة سنوات وانفصلا في يناير 2018.