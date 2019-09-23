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أنباء عن عودة هنا الزاهد إلى القاهرة غدا في هذه الحالة

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ذكر موقع ” في الفن ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” هنا الزاهد ” وفقا لتصريحات الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية المصرية .

حيث كشفت نهال عنبر عن تواصلها مع الفنان ” أحمد فهمي ” زوج هنا الزاهد والذي أكد على أنه سيعود للقاهرة غدا لاستكمال علاج هنا الزاهد في أحد المستشفيات .

وأن هنا تخضع في الوقت الحالي لبعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب ذلك لها مشاكل صحية .

وأشارت نهال عنبر إلى أن هنا الزاهد مازالت ممنوعة من الطعام بأمر الأطباء وتتلقى العلاج بالمحاليل الطبية .

يذكر أن هنا مازالت تتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات في مدينة سنغافورة على إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي .

 

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