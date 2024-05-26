أثار المطرب حسن شاكوش الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهوره فى جلسة تصوير جديدة له بالستان والحجاب.

وظهر حسن شاكوش في صور جلسة التصوير وهو يضع غطاء للرأس وكأنه يرتدي الحجاب وبدلة ستان.

حسن شاكوش بإطلالة مثيرة للجدل

وإطلالة حسن شاكوش من تصميم كريم كوجاك وسعر القميص 8 آلاف جنيه.

وانهالت عليه التعليقات السلبية الساخرة من إطلالته ، حيث اتهمه البعض بسرقة ملابس طليقته ريم طارق،

وجاءت الكثير من التعليقات مثل: “مبروك الحجاب المهم يكون عن اقتناع، دي هدوم ريم وطرحتها، كلك أحلى بالحجاب بجد، مش دي البجامة بتاعت ريم”.

حسن شاكوش

هاجم الفنان حسن شاكوش الفتيات والشباب الذين يظهرون على تطبيق تيك توك ويقدمون فيديوهات غير لائقه.

وقال حسن شاكوش خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع تيك توك: انتم زودتوها أوي وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج، خليتونا شكلنا برا وحش واتفضخنا وبيقولوا قاعدين بيشحتوا على التيك توك، خليتونا ولا لينا شكل ولا منظر ولا أي حاجة في المجتمع.

وأضاف حسن شاكوش: للأسف بقى في شباب وبنات يدخلوا معاهم في لايف عيال شواذ، والتيك توك بدء يبقى فيه عيال أشكال وألوان كتير جدًا للأسف، ومن مصر، وبيقولوا ألفاظ عمري ما سمعتها في حياتي، وعندنا بنات وسيدات محترمة مينفعش تسمع الكلام ده وللأسف واخدين الموضوع بهزار وضحك.

من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب كليب أغنية “أنا في البلد عضمة”، التي يشاركه غناءها المطربان حمو بيكا وعمر كمال.

أغنية “أنا في البلد عضمة” من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »