كشفت النجمة ” أنجلينا جولي ” وفقا لصحيفة ” ذا صن ” عن تعرضها للعنف المنزلي خلال فترة زواجها بالنجم ” براد بيت ” وتقديمها لوثائق رسمية إلى المحكمة تؤكد هذا الأمر .

كما أشارت أنجلينا جولي إلى أنها على استعداد هي وأطفالها الستة لتقديم الأدلة والإثباتات لدعم ادّعاءاتهم .

وتأتي محاكمة أنجلينا جولي وبراد بيت حول تحديد حضانة أطفالهما وتقسيم ممتلكاتهما .

يذكر أن الثنائي كانا قد تزوجا لمدة عامين بعد علاقة دامت بينهما لمدة 12 عام ولديهما من الأطفال : مادوكس 19 عاما وباكس 17 عاما وزهارا 16 عاما وشيلو 14 عاما والتوأم نوكس وفيفيان 12 عاما .