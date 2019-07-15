أنجلينا جولي تمنح براد بيت فرصة قضاء عطلة الصيف برفقة أولادهما للمرة الاولى منذ إنفصالهما

منذ إنفصالهما عن بعضهما وإلى اليوم لايزال النجمان العالميان ​براد بيت​ و​أنجلينا جولي​ يخوضان العديد من المشاكل في ما خصّ حضانة أولادهما الستة.

وفي هذا الخصوص، أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن جولي رضخت لطلب بيت، ومنحته فرصة قضاء عطلة الصيف برفقة أولادهما وهي أطول مدة سيقضيها برفقتهم منذ انفصاله عنها.

وبحسب أحد المصادر القريبة من الثنائي الذي أضاف للصحيفة:”ستقضي أنجلينا جزءً كبيراً من هذا الصيف في تصوير مشاهدها بفيلم Those Who Wish Me Dead، وهو ما جعلها تتواصل مع براد وتعرض عليه فرصة الاعتناء بالأطفال، وهذه بالفعل خطوة كبرى بالنسبة لهما وللأطفال، الذين لم يقضوا سوى وقت محدود رفقة براد منذ الانفصال. وتبدو أنها خطوة إيجابية حقاً، وأن براد يشعر بسببها بسعادة غامرة”.

وتابع:”وقد دعا براد والديه، جين وويليام، ليتواجدا معه برفقة الأطفال في قصره الكائن بلوس أنجلوس، ويستمتعوا سوياً بوقت أسري رائع”.