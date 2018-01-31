أنجلينا جولي توجه رسالة لمجلس الأمن حول سوريا

دعت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن في سوريا.

وأدلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث يقيم نحو 80 ألف لاجئ سوري.

وقالت أنجلينا جولي في مؤتمر صحفي داخل المخيم، بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات “أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع”.

وأضافت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة “من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة مع دخول هذه الحرب عامها الثامن”، مشيرة إلى أن الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري”… “هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات.. ليست لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر”.

وذكرت الممثلة الأمريكية أنه لم يمول سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية في العام 2017، فيما لم يمول في العام 2018 سوى 7 في المئة من احتياجاتها.

وتستقبل الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار 2011.