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أنجي خوري تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلن: انا اتخطبت!

بواسطة -
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أنجي خوري

كشفت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ عن عمرها الحقيقي في منشور على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صورة لها وعلقت عليها :٢١ سنة مرقوا و بعده العمر قدامي.. رغم الوجع و العذاب بس دايما في ابتسامة…ابتسامة طفلة رح تضلها مرافقتني كل العمر ولو صاروا ١٠٠ سنة

 

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٢١ سنة مرقوا و بعده العمر قدامي رغم الوجع و العذاب بس دايما في ابتسامة ابتسامة طفلة رح تضلها مرافقتني كل العمر ولو صاروا ١٠٠ سنة

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وكان انجي قد اثارت الجدل على حسابها على تويتر بعدما اعلنت انها اصبحت مخطوبة دون ان تكشف هوية العريس واكتفت بالقول:انا اتخطبت.


وعلى الرغم من مرور يومين من كتابتها ذلك على تويتر الا ان صورها الحديثة على انستغرام لا تظهر وجود خاتم في يدها كدليل مؤكد على ارتباطهاangie khoury yy

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