أنجي خوري تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلن: انا اتخطبت!

كشفت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ عن عمرها الحقيقي في منشور على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صورة لها وعلقت عليها :٢١ سنة مرقوا و بعده العمر قدامي.. رغم الوجع و العذاب بس دايما في ابتسامة…ابتسامة طفلة رح تضلها مرافقتني كل العمر ولو صاروا ١٠٠ سنة



وكان انجي قد اثارت الجدل على حسابها على تويتر بعدما اعلنت انها اصبحت مخطوبة دون ان تكشف هوية العريس واكتفت بالقول:انا اتخطبت.

انا اتخطبت❤️ — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) December 3, 2019



وعلى الرغم من مرور يومين من كتابتها ذلك على تويتر الا ان صورها الحديثة على انستغرام لا تظهر وجود خاتم في يدها كدليل مؤكد على ارتباطها