أنجي خوري تنشر صوراً عارية لها وتستفز العديد.. ومطربة تعلّق!

نشر حساب يحمل اسم الشابة “أنجي خوري”، على تطبيق “تويتر”، صوراً لها تظهر فيها وهي شبه عارية، وعلّق عليها بـ “إذا كنت تريد الشهرة أشتم انجي خوري”.



هذه الصورة استفزت العديد، ومن بينهم المغنیة السورية، سھر أبو شروف التي علقت قائلة: “لیش بدھم يشتموكي؟؟ سألتي حالك ھالسؤال تعاطفت مع قصتك مع نیشان وزعلت كنت بتمنى تتركي ھالتعري وتلتفتي للغناء متل ماقلتي صوتك حلو ع الاقل بیكون عندك جمھور لاغانیكي مو جمھور لیشوف جسمك تقبلي نصیحة محبة”.

لاحقاً أشارت سهر إلى أنّها حذفت الرد، بعدما تأكدت أنّ الحساب “وهمي”.