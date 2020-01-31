أنجي خوري توثّق بالفيديو تلقّيها حقنة بمؤخرتها.. وتتعرض لموجة من الانتقادات

اثارت ​أنجي خوري​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها على صفحتها الخاصة مقطع فيديو يظهر تلقيها لحقنة في مؤخرتها، مما عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات.

وعبّرت بفيديو آخر عن وجعها الكبير من الحقنة بدلا ان تشفيها، موجهة كلامها للمتابعين: “انتوا فانزاتي صبتوني بالعين، شكلي رح موت اليوم انقذوني”.

وفي فيديو آخر وضعت اللوم على نفسها لأنها دائما تبقى عارية بلا ثياب على حد تعبيرها .

إشارة إلى أن أنجي ناشطة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت آخر أغنية طرحتها بعنوان “كالوبس”، كما اشتهرت بخلافات كثيرة بينها وبين الفنانة قمر والفنان آدم وصلت إلى المحاكم، كما تم ترحيلها من لبنان وكذلك لاحقاً من الإمارات.