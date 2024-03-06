أكد الإعلامي الإماراتي أنس بوخش أن أهم الدروس التي يجب أن يحرص عليها المنفصلون بالطلاق هي إظهار الاحترام المتبادل أمام الأطفال، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم فيما بعد، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في صاحبة السعادة.

أنس بوخش في صاحبة السعادة

تحدث أنس عن تجربته الشخصية قائلا “أنا تزوجت وكان عمري 24 سنة، يعني كنت طفل وإنسان آخر، ويوم ما انفصلت كان بعد 9 سنين، وإحنا حاولنا وأنجبنا ولدين حلوين ماجد وخالد، لكن بعد الأولاد المسألة تتعقد أكثر”.

وأضاف: “في ناس يبقون في زواجهم فقط علشان خاطر الأولاد، وأنا ضد هذا الشيء، وضد إننا نفكر إن الأولاد أغبياء ما يلاحظون إن الأهل تعيسين”.

أبناء أنس بوخش

أوضح أنس بوخش أنه حرص مع زوجته السابقة على صورتهما أمام الأولاد بقوله “مع أولادي حاولت مع أمهم نكون رفقاء، وأنا أقدر المرأة التي أعطتني 9 سنين غاليين من حياتها وولدين غاليين، وولا مرة إتكلمت عني بسوء”.

وأنهى كلامه برسالة وجهها للمنفصلين مؤكدا أنه من الخطأ تحميل الأطفال ضريبة الانفصال.

من هو أنس بوخش؟

أنس بوخش إعلامي ورائد أعمال إماراتي، ومقدم برنامجه #ABtalks، قد بدأ عرضه على يوتيوب منذ عام 2014، يقدم تجربته الإعلامية الجديدة بالتعاون مع منصة نتفليكس بموسمه الأول، مكوناً من 6 حلقات مع مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، هم: “بلقيس، ومنى زكي، ويسرا، ومهند المندي، ومثايل ووالدته اختصاصية التنمية البشرية هالة كاظم، ولإعلامية منى الشاذلى وغيرهم كثيرون من مشاهير الفن والسوشيال ميديا .

كما أنه المؤسس المشارك لنادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة شركة بوخش براذرز وشريك في عدة شركات أخرى وهو عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي الإمارات العربية المتحدة.

حياته العائلية وأولاده

وبملاحظة حياة أنس بوخش الشخصية، نلاحظ حرصه الدائم على قضاء المزيد من الوقت مع طفليه ماجد وخالد، حيث يصطحبهما دائماً في أماكن ومناسبات مختلفة.

وأنس بوخش من الشخصيات التي تحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، لذلك غير معروف الكثير عن ذلك الجانب في حياته. لكنه قال في لقاء مؤخراً في برنامج ABtalks في حلقة طوني خليفة أنه منفصل عن زوجته ولديه طفلان.

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