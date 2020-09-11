أحدث حفل إعلان جنس المولود عبر برج خليفة، والذي قام به اليوتيوبران الشهيران أنس مروة وأصالة المالح، ضجةً كبيرةً في العالم العربي، إذ انقسم الجمهور بين مدافعين عنهما وبين منتقدين للبذخ الذي رافق هذا الإعلان خصوصا مع وجود الكثير من المصادر التي رجحّت أن يكون الزوجان قد دفعا مبلغا طائلا من أجل هذا الإعلان.

وفي ردٍ لأنس مروة على سؤالٍ ورده من أحد متابعيه في إنستغرام عبر خاصية “الستوري” حول ما إذا كانا قد أنفقا بالفعل 100 ألف دولارٍ أمريكي مقابل هذا الإعلان، أجاب أنس بأنَّ كل ما يجري تداوله من قيامه هو وزوجته بدفع هذا المبلغ ما هو إلا إشاعات قائلا: “يا جماعة لم يتم إنفاق أي دولار، لا 95 ولا 100 ألف ولا مليون دولار، ولا أي شي بتسمعوه كله كان غلط، هاي شغلة عملولنا إياها هدية وشكرا”.

ويبدو أن هذا السؤال كان الأكثر طرحا على أنس؛ إذ عاد ونشر مقطع فيديو آخر وهو يضرب رأسه بينما يظهر على الشاشة سؤال يقول: “كم هي تكلفة إعلان جنس الجنين عبر برج خليفة؟”، مع تعليق من أنس يقول فيه بأنهما لم يقوما بدفع أي مبلغٍ مقابل ذلك. فيما علق أنس على تعليق ورده يقول فيه صاحبه حول أنه يرى في أن ما جرى أمر مبالغ فيه ويسأل أنس حول رأيه، ليقول الأخير بأنه لا يرى أي مبالغةٍ بالأمر وأنه أكبر من مجرد معرفة جنس جنين، بل أراد هو وزوجته أن يقوما بأمرٍ لم يحصل بالعالم وأن يثبتا أن المحتوى العربي قادرٌ أيضا على منافسة المحتوى الأجنبي.