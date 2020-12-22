أجرت الفنانة ” أنغام ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية لتكشف حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا خاصة وبعد إعلان مديرة أعمالها ” راندا رياض ” عن إصابتها بالفيروس .

ونفت أنغام في حديثها إصابتها بفيروس كورونا وأكدت على إنها لم تختلط براندا رياض وزوجها الفنان ” محمد الشرنوبي ” المصاب أيضا بالفيروس منذ فترة حيث تتواجد في منزلها وأنها بخير شاكرة كل من سأل عنها .

وتابعت : ” أنا معنديش أي أعراض للإصابة .. لو عندي كورونا مش محتاجة أخبي على الناس عشان الإصابة ليست شيئًا أخجل منه ” .