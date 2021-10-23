قامت الفنانة ” أنغام ” بإلغاء متابعتها للمخرج ” مجدي الهواري ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك بعد تداول أخبارا في الآونة الأخيرة حول وجود علاقة ارتباط بينهما .

وجاءت أخبار ارتباط أنغام ومجدي الهواري بعد ظهورهما سويا في أكثر من مناسبة كان آخرها على مسرح كايرو شو لمشاهدة مسرحية ” ياما في الجراب يا حاوي ” .

وكانت أنغام قد حرصت على نفي تلك الأخبار التي وصفتها ب ” السخيفة ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري معربة عن استيائها منها .

فكتبت قائلة : ” للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها .. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه .. أنغام ” .