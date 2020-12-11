أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي تلقيها هديةً مفاجئة من الفنان خالد الرندي، وتوجهت إلى متابعيها في فيديو بالحديث مشيرة إلى علبة سوداء مع باقة من الورود. وفتحت العلبة ليتبين أنها تحتوي على خاتم زواج، وهو ما فاجأها كثيراً. وألمحت إلى أن هذا يعتبر عرض زواج، وسألت متابعيها عمّا إذا كان عليها الموافقة أو العكس. ونشرت صورة الهدية عبر خاصية القصص المصورة “ستويز” الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “أوافق، ما أوافق”.

يشار إلى أن الرندي واسمه الحقيقي مزعل عبد الجليل هو عضو في فرقة “ميامي” الكويتية التي انضم إليها في العام 1986.

ويُذكر أن غدير تزوجت للمرة الأولى من والد ابنتها أسماء وابنها عبد الوهاب القبندي قبل أن تنفصل عنه. وفي العام 2018 تزوجت ثانية من زميل دراستها المخرج البحريني أحمد الفردان، حيث التقيا مجدداً بعد عشرين عاماً لتتكلل علاقتهما بالزواج، لكن تم الطلاق بعد عام واحد. وقد بدأت مشوارها الفني كممثلة في العام 2014 حيث رشّحها المخرج محمد دحام الشمري للقيام بدور في مسلسل “ثريا” إلى جانب الفنانة سعاد عبدالله.