نشر الفنان آسر ياسين، صورة تجمعه بشقيقه “إسلام”، ليهنئه بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستجرام“.

آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

وعلق “آسر”، على الصورة: “أتمنى سنة خاصة جدا لأخي، العمود الفقري لي، هذا العام سيكون مميزًا إن شاء الله، عيد ميلاد سعيد”.

وحصل إسلام على تهنئة من مختلف أصدقاء آسر ياسين من الفنانين مثل: المنتج محمد حفظي وعمر الشناوي.

انتعاشة فنّية لـ آسر ياسين

وعلى الصعيد الفني، يعيش الفنان آسر ياسين حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة، وذلك بعد تألقه بفيلمه الأخير والذي يحمل عنوان “شماريخ” مع الفنانة أمينة خليل.

ويعود سر ياسين، للجمهور بشكل قوي قريبا سواء في السينما أي الشاشة الصغيرة ليجدد نشاطه الفني، حيث إنه يستعد لمسلسل وفلمين مختلفين.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

بدأ الفنان آسر ياسين التحضير لمسلسله الجديد “بدون سابق إنذر” ويتعاون فيه مع المخرج هاني خليفة والفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل آسر ياسين الجديد “بدون سابق إنذار” يتضمن 15 حلقة “ وكان في البداية بعنوان ”الساعة 5″ ولكن تم تغييره.

آسر ياسين يواصل تصوير فيلم ولاد رزق3

كما يواصل آسر ياسين تصوير فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحًا كبيرًا مصريًا وعربيًا، والمنتظر عرضه في العام الحالي.

ويجسد ياسين خلال الأحداث شخصية «الشايب» التي بدأ تصويرها مؤخرًا، والتي تم الإعلان عنها أيضًا في وقت سابق، تمهيدًا لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين، كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

آسر ياسين في فيلم علقة موت

أيضًا يواصل آسر ياسين تصوير دوره في فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان قد عُرض لآسر ياسين مؤخرًا فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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