أكد الفنان اللبناني راغب علامة على سعادته بعد منحه وأسرته الإقامة الذهبية في دبي، وانتقال أولاده بعيدا عن لبنان الذي يشهد توترات سياسية متصاعدة.

وقال راغب علامة في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف “أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي”.

وتابع: “ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل”.

ومضى الفنان اللبناني قائلا: “بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي”.

وكان نجلا راغب علامة، خالد ولؤي علامة، من أوائل المشاهير الذين قرروا مغادرة لبنان إلى دبي بعد نجاتهما من انفجار مرفأ بيروت، وكشفا بأنهما سيتابعان دراستهما هناك إلى جانب مشاريع عملية لهما.

وودع راغب علامة نجليه لحظة مغادرتهما لبنان بكثير من الألم من قلب أب سيفتقد أبناءه حيث نشر حينها صورة لهما وكتب لهما رسالة جاء فيها : “حبي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان”.

وتابع علامة: “متأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!.. حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود”.

وتحدث في وقت سابق نجلا راغب علامة عن قرارهما بترك لبنان والإقامة في دبي بسبب الأوضاع في لبنان، مؤكدين بأنهم سيبدؤون حياتهم من الصفر ولن يعتمدا على والدهما في مصروفهما حيث سيتكلان على نفسيهما.

حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا #لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!

حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود #راغب_علامة pic.twitter.com/DedWcn4TEJ— RaghebAlama (@raghebalama) September 28, 2020

في غضون ذلك يستعد راغب علامة لإحياء حفلين في دبي يومي 12 و13 مارس/آذار المقبل وقد يقدم أغنية لبنانية جديدة، فيما لا يزال يعمل على أغنيته التي سيطرحها باللهجة المصرية “عشان دلعتك”.