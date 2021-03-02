عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن حزنها الشديد بعد فقدان والدتها السيدة هالة أنور، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل متأثرة بفيروس كورونا.

وكتبت رضوى الشربيني في أول تعليق بعد وفاة والدتها، عبر Facebook: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب

أمي ماتت ادعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك”.



وكانت حالة الفقيدة، قد تدهورت قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

وناشدت رضوى الشربيني جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة منذ أيام ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبو بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض ، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وكتبت رضوى الشربيني عبر صفحتها على موقع Facebook :”أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم”

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

وكانت رضوى حصلت على أجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.