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أول تعليق لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم على قضية قتل الشاب السوري في منزلهما

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nancy ajram

خرج الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي، عن صمته لأول مرة وعلى على حادث السطو على منزله والمتهم فيها بقتل الشاب السوري محمد الموسى والمعروف إعلاميا بـ“قتيل فيلا نانسي“.

وقال فادي الهاشم في اقتباس عن الكاتبة البريطانية جين رولينج عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ ”أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز“.

 

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وكانت رفعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل الشاب السوري في منزلها.
وأوضح المحامي غابي جرمانوس أنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.
وجاء في الشكوى ”أن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما“.

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