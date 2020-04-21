أجرى الفنان الجزائري ” الشاب خالد ” لقاءا عبر ” سكايب ” مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة في الظهور الأول له بعد شائعة وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا .

وظهر الشاب خالد من داخل منزله مؤكدا على قيامه بإجراءات الحجر المنزلي ويطبق كل القواعد للوقاية من فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع .

وأشاد بالجلوس مع الاطفال في المنزل شاكرا الله على وجود المنزل الذي يعتبر ملجأ يحلم به الكثير من الفقراء .

وتحدث الشاب خالد عن تواصله مع والدته التي توجد في فرنسا بالوقت الحالي وروى عن حديث له معها ذكرته بالاستعمار الفرنسي في الجزائر وأن في تلك الأيام الصعبة مكثوا بالمنازل ولكن دون وجود وسائل الترفيه والتكنولوجيا والتواصل الموجودة بالوقت الحالي .

وعن شائعة إصابته بفيروس كورونا ووفاته قال الشاب خالد : ” عيب .. هذه التصريحات تزعج أهلي وأمي التي تتمنى لي طول العمر ” .

وأكد نجم الراي الجزائري على عدم وفاة أحد من أصدقائه الموسيقيين بفيروس كورونا .

وأشار إلى إنه يعمل بالوقت الحالي على التجهيز لألبومه الغنائي الجديد .