انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنان أحمد السقا، عن زوجته الإعلامية مها الصغير، دون خروج أي منهما لتأكيد تلك الأنباء أو نفيها.

شائعة طلاق مها الصغير وأحمد السقا

وكتبت مها الصغير، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة.

زوجة احمد السقا ترد على شائعة الانفصال

من جانبها، شاركت الإعلامية مها الصغير، جمهورها منشورًا عبر حسابها الخاص على “فيسبوك“، بعد شائعة انفصالها عن النجم أحمد السقا.

وكتبت مها الصغير” بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية 👌، بعد اذنكم محدش يقول كلام علي لسانى ماقولتوش ولايتوقع من نفسه احنا عندنا اولاد وبيتأذوا من اللي بتعملوه”

أحمد السقا يرد على انباء طلاقه من مها الصغير

ورد السقا في تصريحات صحفية، على تلك الأخبار المتداولة حول انفصاله عن مها الصغير، حيث أكد انها شائعات وليس لها أي تفسير«.

يذكر أن السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة.

“أحب العمل الجماعي”

أما على الصعيد الفني، فأشار السقا إلى أنه لم يكن ينوي المشاركة في دراما رمضان 2024، مؤكداً أنه أخبر المنتج صادق الصباح بذلك، لأنه مرهق نفسيا وذهنيا، ولديه رغبة في أخذ قسط من الراحة.

إلا أنه بعد النقاش معه وافق على طلبه أن يكون المسلسل عملا جماعيا وليس بطولة مطلقة.

وكشف عن حبه للعمل الجماعي قائلا: “أنا أحب العمل الجماعي، وأحب دائما أن يشاركني العمل الفني كوكبة من النجوم، حتي يكون العمل ثريا، مضيفا أنه ليس ممن يطمعون في تقديم أعمال بمفرده.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

يذكر أن مسلسل «العتاولة» آخر أعمال الفنان أحمد السقا، وشاركه في بطولتة كل من النجوم باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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