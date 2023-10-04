ترددت العديد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع الفنانة البحرينية حلا الترك والفنان المصري الصاعد معتز هشام والذي يشاركها فيلمها الجديد “سكر” .

تعليق حلا الترك على ارتباطها بمعتز هشام

ووقد علقت حلا الترك على ارتباطها بمعتز هشام في أحد لقاءتها الصحفية خلال العرض الخاص للفيلم بمصر، وأوضحت عدم صحة مايتردد قائلة : “استغفر الله العظيم، لا يوجد أي علاقة تجمعني بمعتز هشام غير الصداقة والآخوة، وهو دمه خفيف ويضحكني” .

كما أوضحت أن معتز شخص يحمل طاقة إيجابية، وأن علاقتهما بالفيلم تبقى بالفيلم، أما في الواقع فهو ليس أكثر من أخ لها، كما علقت عن سبب تواجدها معه خلال رحلة في الأهرامات قائلة : “أن الرحلة كانت منظمة من قبل أروما أستديو مع كل فريق العمل وليس بمفردنا” .

فيلم سكر

هذا وكانت حلا الترك قد روجت إلى فليمها “سكر” من خلال مقطع دعائي نشرته خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام“، وهو فيلم سينمائي غنائي الأول من نوعه وهو موجه للعائلة، وسوف يكون ضمن سلسلة أفلام تحمل اسم “سكّر”، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

يستوحي “سكّر” قصته من رواية “Daddy Longs Legs” العالمية الشهيرة بـ “صاحب الظل الطويل”، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

وكان الفنان المصري الشاب معتز هشام نفى حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا.

“بنحب بعض في المسلسل”

وقال “مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة”.

يشار إلى أن فيلم “سكر” الذي افتتح مطلع أكتوبر في مصر يدور في إطار موسيقيّ وعائلي، داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة لها نوايا سيئة.

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