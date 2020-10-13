بعد إلغاء الحفل الاستعراضى للفنان المغربي “سعد لمجرد” الذى كان من المقرر إقامته فى مصر بسبب رفض العديد من السيدات أحيائه الحفل، وهو متهم فى قضايا إغتصاب، وخرج سعد لمجرد عن صمته ونشر صورة له وهو يبتسم وكتب قائلا: “لا شىء يهز القلب المبتسم”، وأرفق التعليق بالعلمين المغربى والمصرى.

وخلال الساعات الماضية خرجت حملات تنادى بالغاء حفل لمجرد في القاهرة بسبب إتهامة بـ 3 قضايا إغتصاب بأمريكا وفرنسا، واطلقوا هشتاج “مش عايزين لمجرد في مصر” ودعوا لمقاطعة حفلته، وقامت الفنانة الشابة “مايان السيد” بدعم هذه الحملة ، حيث نشرت عبر حسابها علي “إنستجرام”: “نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي ليه شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟”.

وكان أول ظهور لسعد لمجرد منذ عدة أشهر بعد أن عاد لمنزله مرة أخري بعد أن تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة الاعتداء علي سيدة وقال في أول ظهور إعلامي له “لا أعرف الندم ولكن أتعلم من اخطائي، لابد أن أكون مسئولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة افادتني أكثر على المستوى الشخصى”.

وتقترب أغنية “عدى الكلام” التى طرحها الفنان المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب منذ شهرين من 79 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.

ويسعى سعد لمجرد من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته “أنت معلم” ما يقارب المليار مشاهدة على “يوتيوب”، وتم تصوير الأغنية الجديدة “عدى الكلام” بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏ .

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة “عدى الكلام” على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎ الأغنية قام بإخراجها حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎ .