انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمية الخشاب من حفل زفافها على محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل “موسى” ويظهر فيها طليقها أحمد سعد وهو يُحيي حفل الزفاف.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها في موقع “فيسبوك” صورتها بفستان الزفاف مع محمد رمضان ويظهر بجانبهما أحمد سعد، وكتبت تعليقاً عليها: “سمعوني زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم وأحلى ليلة عمر”.







واستطاع رمضان كعادته أن يكون حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها أحمد سعد مع سمية الخشاب في عمل فني بعد طلاقهما والمشاكل التي أُثيرت بينهما بعد الطلاق.

مسلسل “موسى” من بطولة الفنانين: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. وقد تخلّل الحلقة 21 منه مشهد زواج “موسى” (محمد رمضان)، والمعلمة “حلاوتهم” (سمية الخشاب)، بعد موافقة شقيقها المعلم “وهبة” (سيد رجب)، وإقامة حفل زفاف بحضور معلّمي سوق باب اللوق، وينتهي عرض الحلقة بمشهد دخول “مغاوري” وهو من المطاريد ومكلف بقتل “موسى”.