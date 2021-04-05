تصدر خبر عدم مشاركة النجمة المصرية “سوسن بدر” في احتفال موكب نقل المومياوات الملكية بالقاهرة الترند علي السوشيال ميديا امس الأحد، ووضع الجمهور تأويلات حول عدم مشاركة سوسن في حدث مصري هام كهذا، وهي أكثر من يملكن الشكل الفرعوني بمظهرها وملامحها، وظن الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة سوسن بدر حزينة لعدم مشاركتها في هذا الحدث العالمي.

وكأول تعليق لها علي عدم مشاركتها في هذا الحدث الكبير، شاركت سوسن بدر جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديوهات والصور “إنستجرام” بصورة لموكب نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري بميدان التحرير إلي المتحف القومي للحضارة وعلقت علي الصورة وقالت ” تحيا مصر”.

وضم هذا الموكب 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، و18 مومياء لملوك رجال وهم: الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى”.

وشارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من الممثلين منهم حسين فهمي، منى زكي، أحمد حلمي، يسرا، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد عز، هند صبري، خالد النبوي، وغيرهم.

واستقبلت المومياوات خلال الحفل استقبالًا عسكريًا بإطلاق 21 طلقة تشريفية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وإضاءة على طول خط السير الذي شهد تطويرًا كبيرًا بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب بداية من ميدان التحرير وحتى الفسطاط.

وعلي الصعيد الفنى، تخوض الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “بين السماء والأرض” والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.