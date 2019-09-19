أول تعليق من كارول سماحة بعد السخرية منها بسبب التجاعيد

تعرضت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” لحملة من التنمر والانتقادات بعد نشرها لصورة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” برفقة مدير أعمالها ” ماريو أسطا ” في أحد شوراع العاصمة الفرنسية باريس .

وظهرت كارول في الصورة ويظهر على وجهها علامات التجاعيد مما عرضها إلى السخرية من بعض المتابعين حيث قال البعض أن الصورة أظهرتها متقدمة في السن فيما طالبها آخرون بحذفها .. كما فسر البعض سبب هذه التجاعيد بأنها بسبب كثرة عمليات التجميل .

لتخرج كارول سماحة عن صمتها وترد على هؤلاء المنتقدين في تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .. وكتبت فيها : ” بتشكر كل الأصحاب والأصدقاء والإعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن .. الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني ” .

وأضافت : ” أي شخص منا بدو يتواجد على السوشيال ميديا لازم يتوقع أي شي .. خلينا بالأهم .. بحبكن ” .

بتشكر كل الاصحاب الاصدقاء و الاعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن ! الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني! اأي شخص منا بدو يتواجد على السوشل ميديا لازم يتوقع أي شي!

خلينا بالاهم… بحبكن ❤️❤️😘 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) September 18, 2019

وكانت قد تلقت كارول سماحة الدعم من عدد كبير جدا من معجبيها وزملائها والعاملين في الوسط الفني .. منهم الفنان ” رامي عياش ” الذي نشر نفس الصورة عبر حسابه على ” تويتر ” .

وكتب معلقا عليها : ” كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة .. كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب .. كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة .. كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة .. منحبك ” .

ومن جانبها ردت عليه كارول وقالت : ” شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي .. إنت صوت وفنان حقيقي .. للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر وأنا بحبك كتير ” .