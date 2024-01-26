شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني، متابعيها صورة تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، من حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم يوم السبت الماضي بالمملكة العربية السعودية.

تعليق مفاجئ من وفاء الكيلاني بعد شائعة طلاقها

ونشرت الفنانة وفاء الكيلاني الصورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها، قائلة: أصبح اللامتوقع هو المتوقع، وتفاعل معها الكثير من جمهور السوشيال ميديا، وحظيت بعدد من التعليقات الإيجابية، فور نشرها هذه الصورة.

وظهرت وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن في حفل Joy Awards، بإطلالة مميزة ومختلفة من تصميم المصمم اللبناني جان لويس صباغ، وهو عبارة عن فستان طويل ضيق بالكامل من القماش الجلدي الذي يبرز رشاقتها، مع فتحة عند الكتفين والصدر.

شائعات الطلاق تطارد وفاء الكلاني وتيم حسن

وتعرضت وفاء الكيلاني وتيم حسن، في الفترة الأخيرة، للعديد من الشائعات، آخرها أنباء انفصال الثنائي، لتخرج الإعلامية عن صمتها وتنشر صور عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد عدم انفصالهما، لكنها لم تكن بطريقة مباشرة كهذه، ففي المرة الأولى نشر كل منهم صورة بشكل منفرد في نفس المكان وعلى نفس الأريكة، ثم اجتمعا على بوكيه ورد نعي المُخرج الراحل حاتم علي.

حفل Joy Awards

وأقيم حفل توزيع Joy Awards، يوم السبت الماضي بالمملكة العربية السعودية، وضمت قائمة الحضور نخبة من الفنانين والنجوم من الوطن العربي، أبرزهم الفنانة ياسمين صبري، ويسرا، وشيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب، والإعلامية ريا أبي راشد، والفنانة نجاة الصغيرة.

وكانت مفاجأة الحفل الفنانة نجاة الصغيرة، التي ظهرت بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، وسط استقبال وترحيب من الجمهور، قبل أن تشيد بأغنيتها الشهيرة عيون القلب، وتسلمها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتكريمها بشكل خاص.

آخر أعمال تيم حسن

يذكر أن تيم حسن، شارك في مسلسل الزند: ذئب العاصي، الذي عرض عام 2023، وتناول العمل قصة والد عاصي، يُقتل والده أمام أعينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

شارك في بطولة مسلسل الزند: ذئب العاصي، مجموعة من الفنانين منهم: تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهام القصار، مجد فضة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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