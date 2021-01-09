في أول رد منه على تصريحات الفنانة رحاب الجمل، حول اتهامها له بتواجده في مكان التصوير وهو في حالة سكر، نشر الفنان باسم سمرة على حسابيه بـ”إنستغرام” و”فيسبوك” صورة له وعلق عليها قائلاً: “الكلام مش بفلوس يا جملاوي.

وكانت رحاب الجمل، قد كشفت عن تعدي الفنان باسم سمرة على فريق عمل الفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حالياً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شنت هجوماً عنيفاً من خلال صفحتها على “فيسبوك” عليه من دون أن تذكر اسمه، متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت منشورا تحت عنوان “الممثل السكران” قالت خلاله: “لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب”.





وأضافت: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت: «المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».

وفي مبادرة سريعة لاحتواء الموقف تدخل الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين لحل الخلاق طالباً من رحاب الجمل عدم نشر أي شيء يخص الموضوع مؤكداً لها ان تلك المشكلات يجب أن تحل داخل النقابة، المر الذي دعاها لحذف المنشور من حساباتها. وأرسلت النقابة طلباً عاجلاً للفنان باسم سمرة للمثول لتحقيق عاجل حول تلك الأزمة.