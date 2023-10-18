نشر المنتج طارق الجنايني عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة أعلن من خلالها عن بدأ تصوير مسلسل حالة خاصة.

أحدث ظهور لغادة عادل

أكدت عدد من المصادر أن الفنانة غادة عادل بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسل حالة خاصة، والمقرر عرضه قريبا على منصة watch it ، وذلك بالتزامن مع احتفال المخرج مجدي الهواري بحفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل ، طه دسوقي ، حسن أبو الروس ومن إخراج عبد العزيز النجار.

فرح مجدي الهواري ودينا عبدالمعبود

احتفل أول أمس المخرج مجدى الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للمخرج مجدى الهوارى من حفل زفافه أمس على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وظهر مجدي الهواري يرقص على أنغام “بنت الجيران” بحضور أبنائه وعدد من الأصدقاء والمقربين.

ويأتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

غادة عادل في السينما

يذكر أن عرض مؤخرا للفنانة غادة عادل فيلم مرعي البريمو. شارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

عرض لها أيضا مؤخرا فيلم ساعة إجابة وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتنعامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي،مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال و فكرة الفيلم من تأليف أحمد شيكو ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »