أعربت المطربة المصرية أنغام عن استيائها، تجاه الأنباء التي تداولت خلال الفترة القليلة الماضية، بشأن ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل ووالد أبنائها.

حيث ردت أنغام بشكل حاسم على الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول ارتباطها للمرة الخامسة، والتي انتشرت على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت جدلا واسعا.

أنغام تنفي خطبتها لمجدي الهواري

وردًا على هذه الشائعات التي ليس لها أساسًا من الصحة، تحدث أنغام بانفعال عن انتشارها بسهولة وسرعة عبر المواقع دون تحقق أو تبين.

وكتبت أنغام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الرسمي على إنستجرام: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام”.

وساند انغام العديد من محبيها وكذلك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ردها على الأخبار الكاذبة التي تداولت ارتباطها والتي تأتي بعد ما يقارب الـ20 شهر من إعلان انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم الذي ارتبطت به لمدة عام قبل أن يعلن الثنائي انفصالهما،

وقد تزوجت الفنانة أنغام 3 مرات قبل أحمد ابراهيم كان أولها زواجها من مهندس الصوت مجدي عارف، ورزقت منه بنجلها البكر عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي فهد في شهر مايو عام 2004، وانتهت علاقتهما برفعها لقضية خلع ضده، ثم زواجها من الفنان أحمد عز، الذي أكدت أنه لم يكن سريًا إلا عن الجمهور.

سبب شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري

ويرجع تداول تلك الأنباء بعدما حضرت أنغام في الأيام الماضية عرض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” حيث كانت تحضر فعاليات عرض المسرحية، وبعد الانتهاء من العرض قدم لها مجدي الهواري وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الدعوة لصعود المسرح تحية لها.

وكان المخرج مجدي الهواري قد نشر عبر حسابه على “انستجرام” مجموعة صور التي ظهرت فيها الفنانة أنغام وهي على خشبة المسرح وتقدم التحية لفريق عمل المسرحية وفي مقدمتهم الفنان يحيى الفخراني، وعلّق مجدي الهواري على الصور التي قام بنشرها وقدم التحية للفنانة المصرية على حضورها فكتب:”ولما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقى لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا يا غالية (ياما في الجراب ياحاوي)”. ما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة بين أنغام والهواري

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها مجدي الهواري، صورة تجمعه بأنغام، فقد سبقها نشره لصورة جمعته بها وبمحمد الشرنوبي وراندا رياض أثناء تواجدهم في مدينة الجونة، قبل نحو أسبوعين، وكتب مجدي الهواري معلقا على صورته مع أنغام وقتها: “الحبايب بزيادة”.

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وفي سياق آخر، تغيبت الفنانة أنغام عن مهرجان الموسيقى العربية، للعام الثاني على التوالي، في الدورة الثلاثون المقرر انطلاقها بالفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وكشفت إدارة مهرجان سر عدم مشاركة الفنانة على مدار عامين على التوالي، خلال المؤتمر الذى أقيم بالأمس لإعلان تفاصيل المهرجان.

وقال مجدى صابر، رئيس دار الاوبرا، أثناء المؤتمر: «ليس هناك اى خلاف مع أنغام وعدم مشاركتها فى المهرجان للعام الثانى على التوالى كونها ترغب فى عدم تقديم حفلتين متتاليتين بالمهرجان».

وأضاف «ولذلك رفضت أن تتواجد بالمهرجان ولكن ليس هناك أى خلاف بين المهرجان وأنغام خاصة انها تعشق مهرجان الموسيقى العربية».

وكانت أعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية، تفاصيل الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فى مؤتمر صحفى يوم الأحد، كما تم الكشف عن الجدول الخاص بالمهرجان والذى يشهد عديد من الحفلات الغنائية المختلفة.

يُذكر أن أنغام قد أصدرت في الأسابيع الماضية أغنية “ونفضل نرقص” التي طرحتها على قناتها الرسمية على “يوتيوب” وحققت أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة.

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